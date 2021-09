Non c'èsenza polemica. Sabato 11 si riparte e - come racconta Tuttosport - arriva qualche mugugno. Intanto, la questione biglietti: i tifosi bianconeri non saranno ammessi al Maradona poiché "partita a rischio". Poi la vicenda dei nazionali extracomunitari: la Juve ha sei impegnati nelle qualificazioni mondiali. Alex Sandro, Danilo, Bentancur, Dybala, Cuadrado e McKennie; il Napoli ha solo Ospina, che potrebbe rientrare proprio con Cuadrado in tempo con un volo charter. Gli altri sembrano ormai fuori dai giochi e Allegri sarà costretto a fare di necessità virtù.