Le parole, sui social, del giornalista e tifoso del Napoli Carlo Alvino che, tra l'altro, posta un contatto tra Cambiaso e Kvaratskhelia che, a suo parere, sarebbe rigore. Secondo gli arbitri e secondo il commenti di Marelli, però, giusto non dare il penalty.LE PAROLE - "Peppiniello i rigori passano a due… e dopo la mancata espulsione di Cambiaso questi signori hanno anche il coraggio di parlare… muti e a casa… come sempre accade quando siete nella nostra bellissima Napoli, oramai solo in gita turistica! #ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno!".