C'è la possibilità di avere il? Tutto da capire, giorni caldissimi anche - in chiave Napoli - per scongiurare la possibilità di vedere lo stadio senza tifosi, o più probabilmente solo una curva. Il pericolo ultras è tornato e ieri lo scontro tra i tifosi azzurri e quelli della Roma è un chiaro segno di come, alcune situazioni, vadano ancora gestite al meglio.Il bilancio è stato di un ferito, le ultime sull'accaduto sono state raccolte da Il Mattino e in particolare dal giornalista Giuseppe Crimaldi a Radio Kiss Kiss: "C'è già il primo arresto, ossia il tifoso romanista ferito. Non si è trattato di un colpo di coltello, ma è stato ferito dal fendente di un collo di bottiglia rotto. Ora è fuori pericolo, ma si trova in una cella di sicurezza della Procura d'Arezzo, in attesa del processo per direttissima". Crimaldi racconta della presenza di "tantissimi pregiudicati napoletani, capi ultras e personaggi già noti a Digos e Procura".