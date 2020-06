Altro giro, altre perdite registrate. La finale di Coppa Italia a porte chiuse resta comunque un danno, seppur celato dalla voglia di ripartire. La sfida tra Juve e Napoli avrebbe potuto richiamare all'Olimpico oltre 60mila spettatori: un incasso potenziale da 4 milioni di euro, come raccontato da La Gazzetta dello Sport. Poi, tutto l'indotto: sia per i club finalisti (a cui sarebbe andato il 45% a testa), sia per la Lega (che avrebbe preso il 10% rimanente), ma anche per la Capitale stessa. La finale di Coppa era diventato un evento, ne guadagneranno solo le tv.