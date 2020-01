Your browser does not support iframes.

Una serata amara. E il calcio c'entra pure relativamente. Tant'è: lo show deve continuare, e al San Paolo alla fine il Napoli si consola e virtualmente riscatta la sua personalissima stagione. Vincono, gli azzurri: 2-1 contro la Juve di Sarri (gol di Zielinski e Insigne, CR7 per i bianconeri) che non entra mai in ritmo, né in partita. Ecco le pagelle: sono nella nostra gallery dedicata.