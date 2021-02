28







di Cristiano Corbo

E così, con un rigore e nulla in più, il Napoli batte la Juventus che perde ulteriore contatto con la vetta. Basta un rigore di Insigne, che sa di redenzione e vendetta (considerato l'errore in Supercoppa) e una partita di bassissimo profilo dell'attacco juventino, a decretare l'1-0 del Maradona, nonostante la palese differenza di qualità tra le due squadre.



Pirlo 'perde' Cuadrado a inizio ripresa per un problema fisico (da valutare in vista del Porto) e viene di fatto tradito dai suoi attaccanti: sia Morata che Ronaldo sono lenti e impacciati, poco famelici quando c'è da affondare il colpo su Meret. Tra i pochi a salvarsi, Federico Chiesa. L'unico vero, grande pericolo juventino...



Ecco i voti nella nostra gallery dedicata