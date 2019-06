A Napoli si sentono sicuri che l'affare vada in porto: ma l'arrivo di James Rodriguez non è mai stato così in discussione. Il motivo? Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, che cinta fonti spagnole come Cadena Ser, sul colombiano si sta muovendo fortissimo l'Atletico Madrid: sarebbe infatti James il sostituto di Antoine Griezmann. Un affare che avrebbe percussioni anche sul calciomercato della Juventus: l'Atleti è stato da sempre principale corteggiatore di Paulo Dybala, comunque in bilico in questa sessione di mercato. Con James all'Atletico - che però ha già preso Joao Felix per 126 milioni di euro -, chissà che anche la Joya e Sarri non ne possano beneficiare.