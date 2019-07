Il Napoli sembra essere a un passo dall'acquisto di James Rodriguez, ma l'accordo con il Real Madrid non arriva. Dopo aver raggiunto un'intesa di massima con il suo procuratore, Jorge Mendes, Aurelio De Laurentiis deve convincere Florentino Perez ad accettare le sue condizioni per il prestito oneroso con obbligo di riscatto, per una cifra intorno ai 40 milioni di euro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Carlo Ancelotti freme e preme affinché il colpo James venga chiuso al più presto.