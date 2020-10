1









Oggi nel centro sportivo del Napoli a Castel Volturno è arrivata la visita degli ispettori della Procura Federale. A riportarlo è Sky Sport, secondo il quale la visita è iniziata poco prima di mezzogiorno ed è durata circa quattro ore, con gli ispettori che hanno lasciato il centro d'allenamento intorno alle 16. In questi giorni si sta cercando di capire di più sul "caso" Juve-Napoli, per il quale la Procura Federale ha aperto un'inchiesta per capire se il Napoli ha rispettato rigorosamente il protocollo nel corso dei due/tre giorni precedenti alla sfida con la Juventus.