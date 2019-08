Hanno litigato, ancora una volta, Juve e Napoli. Come se i partenopei non conoscessero le regole del libero mercato. E allora, come racconta il Corriere dello Sport, gli azzurri accusano i bianconeri di ingerenze, di azioni di disturbo: vogliono che Icardi non passi alla concorrenza. E che non lo faccia mentre Paratici continua ad essere impegnato nelle cessioni. In realtà, per il CdS, Icardi non ha cambiato idea: la priorità resta l'Inter, ma ha capito di avere poco margine di manovra e crescita, anche se dovesse giocare il 10% degli impegni stagionali. Intanto, rifiuta ancora il Napoli e un po' aspetta la Juventus. Prigioniero, Mauro: della voglia di restare a Milano, ma pure della parola data a Paratici. Il Napoli dovrà farsene una ragione.