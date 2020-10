Dopo 45 minuti dal teorico fischio d’inizio della partita tra Juventus e Napoli, l’arbitro Doveri ha ufficializzato l’annullamento della partita, a cui consegue la vittoria per 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri e possibile punto di penalizzazione in classifica. Decisione che il club partenopeo contesterà. È quanto riporta Sky Sport, secondo cui la società di Aurelio De Laurentiis si rivolgerà direttamente al Tar, presentando le ordinanze dell’Asl che hanno costretto la squadra di Gattuso a rimanere nella città campana.