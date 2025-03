Napoli e Inter si annullano: ecco come può approfittarne la Juventus

Getty Images

Un'occasione importantissima: la Juventus può approfittare del pareggio tra, che si sono annullate con un 1-1 che lascia uno spiraglio di speranza per i bianconeri. Al goal diha rispostoa tre minuti dal novantesimo, ed è un risultato che la Juve può e deve sfruttare nel miglior modo possibile.I bianconeri saranno impegnati nella sfida contro ildi lunedì sera, e la vittoria sarà molto più di un obiettivo: non c'è solo necessità di ripartire dopo il match con l'Empoli, ma anche importanza di rimanere sulla scia di chi si trova davanti. La squadra di Motta può infatti riportarsi a -6 dalla vetta, e dunque non è neanche vietato sognare.

Come cambia la classifica dopo Napoli-Inter

Inter 58

Napoli 57

Atalanta 55

Juventus 49 (una partita in meno)

Lazio 47 (una partita in meno)

Fiorentina 45

Gli scenari per la Juve

Come anticipato, è un risultato che fa senza dubbio gola alla Juventus, perché non smuove la classifica, anzi. L'Inter rimane capolista con 58 punti, mentre il Napoli segue a -1. Anche il terzo posto può avvicinarsi molto, perché l'Atalanta ha frenato contro il Venezia e dunque con una vittoria si arriverebbe a -3 dai bergamaschi.Ecco le prime sei posizioni della classifica di Serie A dopo Napoli-Inter:Con una vittoria, la Juventus si porterebbe molto più vicina al terzo posto, e lo sguardo sarà senza dubbio puntato anche a Lazio-Milan, che può dare una svolta in ottica quarto posto.Come anticipato, però, l'ambizione può e deve andare oltre: con un successo si arriverebbe a -6 dalla vetta, e dopo le due delusioni in Champions e Coppa Italia,





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui