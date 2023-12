Il fallo di #Lautaro su Lobotka che porta allo 0-1 immeritato e soprattutto irregolare dell’Inter#NapoliInter pic.twitter.com/1xrvfX2DwW — Antonio Gaito

Il gol di Hakan Calhanoglu che porta in vantaggio l'Inter contro il Napoli nasce da un contatto ad inizio azione in cui Lautaro Martinez da dietro butta giù Lobotka. Proteste dei giocatori ma per l'arbitro Massa è tutto regolare. Il Var non interviene.