Napoli-Inter è il posticipo che chiude la 18esima giornata di Serie A: fischio d'inizio ore 20.45, arbitra il Sig. Daniele Doveri, di seguito gli episodi da moviola.



LA SQUADRA ARBITRALE - Doveri (Passeri-Del Giovane, IV Fabbri, VAR Calvarese, AVAR Giallatini)



70' - Ammonito Antonio Conte, dopo aver protestato con Fabian Ruiz che ha calciato il pallone in direzione della panchina dei nerazzurri.



40' - Zielinski imbuca per Callejon sulla destra, che mette in mezzo per l'appoggio vincente di Milik. La posizione dello spagnolo è al limite, ma in linea con Skriniar.



25' - Insigne mette la palla nel mucchio, Handanovic esce su Callejon e Biraghi, la palla resta lì per Milik che pareggia inutilmente: Doveri aveva già fischiato il fallo dello spagnolo sul terzino nerazzurro.



16' - Lukau e Di Lorenzo entrano in collisione al limite dell'area. Il belga si lascia cadere e Doveri lascia correre.



6' - Lukaku rischia il gol, con il salvataggio sulla linea di un giocatore del Napoli sul tiro del belga: il guardalinee però, sventola un giusto fuorigioco.