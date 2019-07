Romelu Lukaku è uno dei grandi nomi di questa prima parte di mercato. Il centravanti belga è intenzionato a salutare il Manchester United. Sulle sue tracce ci sarebbe l'Inter. I nerazzurri hanno già formulato due offerte, prontamente declinate dai Red Devils che lasceranno partire il proprio giocatore per 70 milioni di euro. Oltre al club milanese c'è anche la Juventus, che però non si è ancora sbilanciata, e il Napoli. Lo riporta il Sun. A questo punto, la Vecchia Signora potrebbe approfittare della situazione per acquistare Mauro Icardi, in uscita dall'Inter e corteggiato dal Napoli, lasciando a nerazzurri e partenopei la sfida per Lukaku.