Napoli, Conte: 'Ora dipende da noi, se giochiamo così rimaniamo attaccati come i gatti'

Il Napoli trova un pareggio a tre minuti dal 90' e annulla il vantaggio dell'Inter. Un risultato che non smuove molto la classifica, almeno per le due protagoniste:, perché i bianconeri hanno un'occasione ghiotta, che va ben oltre il quarto posto. La Juve può infatti portarsi a -3 dal terzo posto e a -6 dalla vetta , occupata dall'Inter a quota 58 punti. Sognare non è vietato e soprattutto è necessario, soprattutto in un momento difficile come quello bianconero. La partita con ilsarà dunque molto mi,portante per la classifica e per il futuro.

Le parole di Conte dopo Napoli-Inter

Nel post partita, Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN spiegando che dipenderà molto dalla sua squadra, e che avrebbe voluto di più.'l premio sono i due giorni di riposo. Ci sarà l’occasione di staccare un po’ e stare con le famiglie. Sono ragazzi talmente seri che non faccio fatica. C’è un po’ di disappunto perché abbiamo fatto una grande prestazione contro una squadra molto forte. Essere riusciti a fare questo tipo di gara contro una squadra del genere ci fa capire che se vogliamo possiamo dire la nostra. Per questo ci dobbiamo rammaricare ancora di più per il secondo tempo di Como'.'Noi dobbiamo sempre mostrare questa voglia e cattiveria. Mancano 11 partite e e se siamo questi resteremo attaccati fino alla fine ma non vi dico a cosa… (ride, ndr). Attaccati un po’ come i gatti'.'L'analisi è giusta, soprattutto sui cross. Oggi Romelu ha fatto forse la miglior partita da quando è a Napoli. Per noi è un giocatore importante, perché se è dominante lui lo diventiamo anche noi. Quest'anno ha un po' faticato ma oggi ha fatto molto bene. Se lasci giocare l'Inter ruota coi giocatori e ti crea problematiche non indifferenti. Abbiamo fatto un'ottima partita. Meritavamo di più ma dobbiamo capire che dipendiamo da noi, da questo punto di vista dobbiamo essere contenti ma io non mi accontento. Se ci avessero detto che eravamo a un punto dalla testa della classifica a questo punto lo avremo internato, invece adesso siamo consapevoli. Ci aspetta un finale di stagione contro una squadra molto forte, l'Atalanta e la stessa Juventus che sono lì in agguato ma noi dobbiamo affrontarle con grande consapevolezza'.