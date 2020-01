Il 6 gennaio è il giorno di Juventus-Cagliari, ma è anche - e soprattutto - il giorno di Napoli-Inter. A Doveri il compito di dirigere il big match del San Paolo, ma la scelta di Rizzoli ha suscitato non pochi malumori tra i tifosi interisti, partendo da una questione meramente scaramantica: con l'arbitro di Volterra, infatti, l'Inter ha totalizzato cinque vittorie, cinque pareggi e ben sei sconfitte.



Inoltre, i tifosi hanno voluto sottolineare alcuni favori pro-Juve, come il mancato rigore concesso al Bologna per fallo di mano di De Ligt, giudicato regolare da parte dello stesso Doveri, e il mancato intervento al Var in occasione di un fallo da rigore di Di Maio su Icardi in Parma-Inter dello scorso anno.



Come se non bastasse, una piccola polemica ha toccato anche Calvarese, cui sarà affidato il compito del Var. Infatti, in molti hanno ricordato come lo scorso anno, per venti gare non abbia fatto ricorso alla review, cosa che lo ha qualificato come arbitro poco amico della tecnologia.