Non è il miglior momento in carriera per Lorenzo Insigne, la stella del Napoli che con Ancelotti ha avuto tanti bassi e pochi alti, specialmente in questa stagione. Anche con Gattuso in panchina le cose non sembrano essere migliorate, almeno per ora. Insigne è stato sostituito da Gattuso al 79' per far posto a Lozano e il momento dell'uscita dal campo è stato salutato dai fischi di quasi tutto il San Paolo che continua ad avere un pessimo raporto con il calciatore.