Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il poker inflitto al Lecce, che ha riportato i partenopei a -1 dalla Juventus in classifica: "Il mister sta dando fiducia a tutti, ci sentiamo tutti importanti e questo è la forza del nostro gruppo. Chiunque gioca dà il massimo, solo così si arriva a conquistare il massimo. Liverpool? Abbiamo fatto una gara partita in Champions League, ora servivano questi tre punti importanti per mantenere il passo delle altre. Quest'anno può esserci una grande possibilità, dobbiamo cercare di sfruttarla".