L'unica nota negativa nel 6-0 del Napoli contro il Genoa è stato l'infortunio di Lorenzo Insigne. L'attaccante azzurro salterà la partita di domenica sera contro la Juventus e non prenderà parte agli impegni della Nazionale. Il capitano del Napoli è uscito dopo 20' toccandosi dietro all'adduttore sinistro con evidenti smorfie di dolore, non riuscendo neanche ad appoggiare la gamba a terra. Gattuso dovrà così fare a meno del suo capitano per il big match di domenica, contro la Juve del suo grande amico Andrea Pirlo.