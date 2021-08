In casa Napoli nessun incontro e grande gelo tra il capitano Lorenzo Insigne e il presidente Aurelio De Laurentiis. L'attaccante azzurro è in scadenza di contratto a fine stagione, guadagna 4 milioni e mezzo di euro netti all'anno e chiede almeno un milione in più se non 6.. Senza accordo per il rinnovo, Insigne sarà messo sul mercato. Sempre secondo il Corriere della Sera, è già stato fissato il prezzo del suo cartellino: