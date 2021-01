Lorenzo Insigne, in conferenza stampa, ha presentato Inter-Juve.



VINCERE - "Vincere è la cosa più importante, conta il risultato al di là se si fa gol o meno​".



CONSACRAZIONE - "Fanno piacere le belle parole degli allenatori, del Ct Mancini che ho ringraziato, lavoro ogni giorno per correggere i difetti, grazie al mister che mi aiuta tutti i giorni a dare il 100%"​. COME STA IL NAPOLI - "E' da dopo la partita con la Fiorentina che vedo i miei compagni concentrati, chi non ha giocato ha fatto allenamento ed è andato a duemila. Ieri bene, oggi bene. Dobbiamo scendere solo in campo e fare le cose che sappiamo, fare una buona prestazione. Senza alcun timore".



SEI MESI DOPO - "Sono passati 6 mesi, domani è un'altra partita. Spero che faremo una grande gara. Concentrati dal primo all'ultimo minuto. E' una partita secca, ce la giochiamo alla pari. Spero che arriviamo ben preparati mentalmente. La Juve è una squadra di campioni".



TANTI COMPAGNI - "Tanti compagni di nazionale alla Juve. Li ho sentiti nei giorni scorsi, ma non ho sentito nessuno in questi giorni".