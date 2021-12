Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, potrebbe essere positivo al Covid. Lo ha comunicato lo stesso, con una nota apparsa sul sito ufficiale: ", in seguito a dei leggeri sintomi influenzali, non ha effettuato la sessione di allenamento e si è sottoposto a un tampone antigenico con esito dubbio per cui ha successivamente effettuato un tampone molecolare di cui si attende l’esito in giornata".Da escludere la sua presenza domani allo stadio Maradona contro lo Spezia.