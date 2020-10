4









Nell'ultima giornata di campionato Juventus e Napoli non sono scese in campo perché la squadra azzurra non si è presentata per la trasferta di Torino su indicazione dell'Asl della Campania, ma la partita si sta giocando fuori dal campo. Dopo l'allenamento a Castelvolutrno, da ieri il Napoli si è chiuso nella "bolla" dell'hotel Golden Tulip come previsto dal protocollo. E' la prima "bolla" del calcio italiano, all'interno della quale i giocatori sono infuriati per alcuni atteggiamenti diversi di giocatori della Juventus in una situazione simile: i cinque giocatori della Juve sono usciti dalla "bolla" dopo la negatività del tampone per rispondere alla chiamata delle nazionali o, come Buffon, per rientrare a casa, come comunicato dal club all'ASL.



ISOLAMENTO - Un comportamento che secondo La Gazzetta dello Sport ha fatto arrabbiare il Napoli, con i giocatori di Gattuso che hanno invece accettato l'isolamento che non si sa quanto durerà. Almeno una settimana, secondo l'iter stabilito, poi dipenderà tutto dal doppio tampone negativo. Teste basse e musi lunghi per i giocatori di Gattuso, che devono rimanere lontani dalle proprie famiglie e non possono rispondere alle chiamate delle rispettive nazionali.