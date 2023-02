Nella giornata di oggi è uscito anzitempo per infortunio Giacomo. Come comunicato dal Napoli tramite i propri canali ufficiali. Questo il comunicato:La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e lavoro finalizzato al possesso palla. Successivamente il gruppo ha disputato una partita a campo ridotto. Chiusura di sessione con esercitazione tattica. Raspadori è uscito anzitempo per un risentimento muscolare. Nei prossimi giorni l'attaccante azzurro sarà sottoposto ad esami strumentali.