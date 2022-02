Il Napoli si è allenato questa mattina a Castel Volturno prima della partenza per Barcellona, dove domani affronterà i blaugrana per il match di Europa League. Mancava però Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano durante la sessione di ieri ha accusato un lieve fastidio muscolare e così oggi è rimasto fuori per sottoporsi alle terapie. Non arrivano, dunque, notizie incoraggianti per Luciano Spalletti...