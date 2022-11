Direttamente dal ritiro della Nigeria si è fermato l'attaccante del Napoli Victor Osimhen. Il giocatore non prenderà parte all'amichevole con il Portogallo in programma il 17 novembre alle 19:45 a Lisbona. Le condizioni dell'attaccante non sono ancora chiare ma ci saranno aggiornamenti in seguito al suo ritorno a Napoli.