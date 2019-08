Il Napoli è in partenza. La squadra di Carlo Ancelotti è da poco salita a bordo dell'aereo che la porterà a Torino, dove domani alle ore 20.45 si gioca la grande sfida contro la Juventus all'Allianz Stadium. Gli azzurri, guidati dal nuovo arrivato Hirving Lozano, per la prima volta nella lista dei convocati, prendono il volo tra sorrisi e carica generale. La Juventus, dal canto suo, aspetta gli avversari, per la prima grande sfida di questo campionato e di questa stagione.