Dopo la seconda sconfitta consecutiva non si spengono le polemiche in casa Napoli che, ora vede allontanarsi definitivamente anche il sogno Scudetto, diventata ormai solo una questione tra le due milanesi. La società partenopea ha però annunciato il ritiro permanente attraverso un comunicato ufficiale diramato qualche istante fa.



'La società, la direzione sportiva, l’allenatore e lo staff hanno deciso che la cosa più importante da fare in questo momento sia quella di integrare l’abituale scheda quotidiana di allenamento - si legge nella nota diramata dalla società azzurra -. I turni di lavoro resteranno gli stessi con una grande attenzione per le singole componenti individuali e per il gruppo. Riunioni di teoria e valutazioni delle prossime partite, come sempre fatto. Il tutto integrato, e questa è la novità, da incontri serali a cena per aprirsi maggiormente su eventuali criticità, problematiche, incomprensioni, qualità di gioco, tutto per massimizzare l’eccellente qualità dei nostri calciatori dimostrata nella prima parte della stagione'.