Com'è noto, il Napoli non è riuscito a partire per Torino e la gara di domani sera contro la Juventus è ad un passo dall'essere rinviata. La notizia ha fatto il giro del web in pochi minuti e su Twitter i tifosi bianconeri si sono scatenati: anche se la decisione di bloccare la squadra azzurra è stata della Asl campana, in molti prefigurano pressioni da parte del club, che avrebbe dovuto affrontare Cristiano Ronaldo e compagni privo di alcuni giocatori causa Covid. A gran voce si chiede dunque, nel caso in cui la partita non dovesse essere disputata, l'assegnazione del 3-0 a tavolino.



Leggi i tweet nella nostra fotogallery