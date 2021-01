2









Napoli in protesta: i tifosi non vogliono più Gattuso. La società conferma la fiducia al tecnico, ma la piazza è in rivolta, con tanti dei supporter azzurri che hanno dato il loro definitivo parere sull'allenatore: da esonerare. Chi al suo posto? Un solo nome: l'ex Juve Massimiliano Allegri.



Una stima quella di De Laurentiis per Allegri viva ormai da anni, tanto che in passato ha raccontato: “Chiamai prima Allegri, con cui ho un rapporto diretto di stima da anni e quando gli telefonai fu onesto e mi disse: Aurelio, sto fermo, ne ho bisogno, non c’è preclusione assoluta, perché avete realizzato un progetto straordinario. E poi noi due ci vogliamo bene. Ma ho deciso di starmene un po’ tranquillo. Chiamai Rino, come da copione, e venne a Roma: e adesso eccoci qua”.