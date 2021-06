Dopo l'Europeo Emerson Palmieri potrebbe tornare in Serie A. Nelle gerarchie di Mancini l'esterno del Chelsea è l'alternativa a Spinazzola e potrebbe scendere in campo nella terza gara del girone contro il Galles, ma intanto le voci di mercato si inseguono. E in parallelo le quote: sul giocatore c'è anche la Juventus che però, secondo Agipronews, è una quota altissima (9.00). Il club favorito per prendere Emerson al momento sembra il Napoli quotato a 3.50, dietro di lui una permanenza al Chelsea a 4.00 e poco dietro c'è l'Inter, quotata a 4.50 e con l'idea di aprire una trattativa che può coinvolgere anche Hakimi.