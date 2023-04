Il Napoli dopo l'eliminazione con il Milan è chiamato alla sfida contro la Juve domenica sera all'Allianz Stadium. Secondo il mattino, Spalletti farà qualche cambio viste le tante partite disputate fino ad ora. In difesa, accanto a Kim, dovrebbe giocare Ostigard e non Juan Jesus, che ha disputato 3 gare in 8 giorni.