Come giocherebbe il Napoli in base alle ultime disposizioni dell'ASL? Se dovesse essere confermata la partita - così come sembra - gli azzurri scenderebbero in campo con una formazione decisamente d'emergenza.



Ospina confermato tra i pali, Zanoli e Ghoulam sugli esterni con Di Lorenzo adattato centrale e Juan Jesus al suo fianco. Demme davanti alla difesa con il giovane Vergara, poi il tridente alle spalle di Mertens composto da Politano, Elmas e Insigne.



In panchina? Marfella, Idasiak, Spedalieri, Costanzo, Petagna.