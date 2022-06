Vittoria in Appello. La Corte Sportiva d'Appello nazionale ha accolto il reclamo presentato dal Napoli sul provvedimento adottato dal giudice sportivo per i fatti dello scorso 22 maggio, contro lo Spezia.



Lanci di sediolini e bengala, lo stop dell'arbitro e gli arresti: quattro tifosi liguri e uno del Napoli, tutti portati avanti dalla Digos. Inizialmente era stato disposto dal giudice sportivo un turno di squalifica per la curva Piscina del Picco e per la Curva A del Maradona. Poi il ricorso azzurro, e la vittoria.



IL COMUNICATO - "La Ssc Napoli comunica che la Corte Sportiva d'Appello nazionale, in data odierna, in accoglimento del reclamo proposto in seguito ai fatti occorsi in occasione di Spezia-Napoli, ha annullato il provvedimento del giudice sportivo della Lega di Serie A di chiusura della Curva A per un turno di campionato. Pertanto nella prima gara utile del campionato 2022-23 l'intero stadio Diego Armando Maradona sarà aperto al pubblico".