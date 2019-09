Vuoi accedere ad un settore più confortevole e dove si paga di più, ovviamente il tutto illegalmente? Semplice, basta scavalcare! Ovviamente tutto ciò è successo a #Napoli presso lo stadio “San Paolo”. pic.twitter.com/N8Vum4eKa6 — Juventus Fans (@juventusfans) September 15, 2019

Scene da film, quelle viste nel 'nuovo' San Paolo. Come dimostra un video apparso su vari profili Twitter, allo stadio del Napoli quasi si consumava una tragedia: un tifoso, per accedere a un settore diverso, si è fatto aiutare da tre amici e ha provato - ed è riuscito - a scavalcare da posizione quasi impossibile. Decisivo il supporto dei complici, che alla fine quasi festeggiano il lieto evento. Non c'è che dire: vecchie abitudini, che persistono pure nella nuova e rinnovata casa partenopea.