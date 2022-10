"Grazie per le emozioni vissute assieme", così il Napoli ha salutato Gonzalo, ufficialmente ex calciatore dopo l'ultima partita con il suo Inter Miami contro il City di New York. Il club azzurro ha voluto così congedare uno dei migliori giocatori della sua storia, pubblicando un video con i migliori gol di Higuain (91 in 146 partite) in maglia azzurra, culminati con la magia da record al Frosinone. "Buena suerte, Pipita!".