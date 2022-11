Una partita complicatissima per ildi, che riesce a sbloccare il risultato contro l'Empoli su un calcio di rigore decisamente discutibile. Marin, infatti, si allunga il pallone e subisce in area il recupero di Osimhen: l'attaccante nigeriano gli si piazza davanti, il contatto è minimo ma tanto basta all'arbitro per indicare il dischetto.Chiaramente, sui social l'ironia si sta sprecando. In tanti puntano il dito sulla disparità di trattamento tra il Napoli e le altre big di Serie A in questa stagione: "Se fosse stato fischiato alla Juve, sarebbe partita un'interrogazione parlamentare", il commento più gettonato.