Dal sito ufficiale Napoli il report ufficiale dell'allenamento di oggi agli ordini del nuovo allenatore Calzona. Azzurri che stanno preparando al centro di allenamento la sfida contro la Juventus in programma domenica sera allo stadio Maradona con calcio d'inizio in programma alle 20.45. Impianto che per l'occasione ha fatto registrare un tutto esaurito. Questo il report:"Ngonge ha svolto allenamento personalizzato in palestra. Cajuste si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo semitendinoso della coscia destra. Il centrocampista azzurro proseguirà l’iter riabilitativo".