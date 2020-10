In attesa dei nuovi giri di tampone per scongiurare qualsiasi dubbio sul big match contro la Juventus, il Napoli oggi si troverà per l’allenamento pomeridiano. Ecco il report apparso sul sito: “Seduta pomeridiana oggi prevista per il Napoli al Training Center.



Gli azzurri prepareranno il match contro la Juventus a Torino per la terza giornata di Serie A in programma domenica alle ore 20.45.



Questo il report di ieri:



La squadra ha svolto una prima fase di riscaldamento a circuito.



Successivamente esercitazione tattica per reparti e partitina a campo ridotto.



Terapie per Insigne. Manolas ha svolto l'intera seduta col gruppo".