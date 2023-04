Come racconta Gazzetta, la cavalcata scudetto del Napoli è stata scandita da diverse tappe significative, ma non c’è dubbio che la vittoria della scorsa giornata in casa della Juve sia stata la certificazione definitiva dell’imminente conquista della Serie A. L’assist di Elmas dalla fascia destra, il tiro di prima intenzione di Giacomoe il capoluogo campano in festa. Con questa nitida immagine ancora in testa, ai tifosi farà piacere scoprire che il pallone che ha steso i bianconeri al 94’ finirà tra le mani di uno di loro.