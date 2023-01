Victor, attaccante del Napoli, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Sampdoria: "Congratulazioni alla squadra, con l'Inter non è stata una buona partita ma oggi abbiamo fatto bene. Sono felice per il gol e perché abbiamo approcciato bene la gara. Io leader? Voglio ringraziare il mister per la fiducia, ma tutti devono dare il proprio contributo".- "Sarà una grande partita contro una grande squadra, adesso torniamo a Napoli e ci rilassiamo. Sarà una grande notte".