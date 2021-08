Kostas Manolas è vicino all’Olympiacos. Il difensore greco può tornare in patria per un'offerta da 18 milioni di euro. E' molto intrigato da questo affare e potrebbe spingere per la partenza. Se Manolas dovesse salutare, il Napoli si ritroverebbe con un vuoto da colmare: Giuntoli nella sua lista ha messo il nome di Marcos Senesi (24) del Feyenoord, ma adesso c'è anche Daniele Rugani. Alla Juventus non ha mai avuto troppo spazio e può diventare una tentazione.