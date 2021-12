Dopo essere stato vicino al Chelsea, che sia il tempo del Napoli? In pole è scattata la pista per Attila, 23enne centrale del Fenerbahce, andrebbe a sostituire il partente - o meglio: partito - Manolas. Il nazionale ungherese (che abbiamo potuto vedere in campo con la formazione magiara agli Europei quest'estate) può però pure agire sulla fascia sinistra. Col suo 1,92 d’altezza potrebbe diventare una torre in più per Spalletti anche in proiezione offensiva. La sua quotazione sta lievitando dai 10 milioni di euro iniziali.