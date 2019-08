A meno di una settimana dall’inizio della Serie A 2019/20, La Gazzetta dello Sport ha messo di fronte la rosa di Juve e Napoli. Analizzando i reparti delle due squadre, sia per la difesa che per il centrocampo la sfida finisce in sostanziale pareggio ma è l’attacco a far pendere la bilancia in favore del team allenato da Maurizio Sarri. Il confronto tra Milik, Insigne, Callejon, Mertens è impari se messi a confronto con i più quotati Cristiano Ronaldo, Douglas Costa, Dybala, Higuain. La mossa del Napoli di voler fare suo a tutti i costi Mauro Icardi sembra propendere proprio in questa direzione. Anche in questo caso però, la società partenopea si trova di fronte la volontà del giocatore argentino che vuole fortemente trasferirsi alla Juventus. Il mercato ci dirà se la forbice sarà destinata ad assottigliarsi, ingrandirsi o rimanere tale.