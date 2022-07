A Dimaro, in Trentino, dove ilè in ritiro, i tifosi azzurri hanno provocato Aurelio, con una contestazione dai toni leggeri ma diretti. Come riporta Tuttosport: "Non sono passate inosservate le magliette che alcuni tifosi del Napoli hanno indossato. In evidenza il logo bello verde, grosso, scelto non a caso: “A16”. Ovvero quello dell’autostrada Napoli-Bari, un chiaro invito al presidente Aurelio De Laurentiis di imboccare la via maestra che porta dal Vesuvio al capoluogo pugliese, dove il patron anima il Bari, salito quest’anno dalla Serie C alla Serie B".