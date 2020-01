Fuori Koulibaly e Mertens, out anche Allan che è l'ultima idea per il centrocampo della Juventus in caso di cessione di Emre Can. Ecco la lista dei convocati di Rino Gattuso in vista della sfida di domani sera tra Napoli e Juve: Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Milik, Leandrinho.