Napoli, la replica a Tuttosport su Hermoso

Presa di posizione del Napoli per quanto riguarda la situazione di Hermoso, difensore centrale il cui contratto con l'Atletico Madrid è scaduto il 30 giugno ed è ora libero di firmare a zero per un'altra squadra. Il giocatore è stato accostato da tempo al Napoli che però chiarisce la situazione con un comunicato sui social. In particolare il club replica a Tuttosport.Il Napoli sui social ha "smentito" che il club stia pensando di ingaggiare Hermoso. Ecco la replica al quotidiano: "Tuttosport continua a parlare di Hermoso al Napoli. La linea della difesa è stata completata con gli arrivi di Marin e Buongiorno. Il pur bravo Hermoso non fa parte degli obiettivi del Napoli"