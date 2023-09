E adesso?può partire. Subito. La minaccia di un'azione legale da parte dell'agente del giocatore contro il club ha reso ormai obsoleto il discorso sul rinnovo contrattuale. La lunga saga estiva, caratterizzata da numerosi incontri tra, si è rivelata infruttuosa. Negli ultimi giorni, l'agente stava ancora aspettando una risposta da parte del club sulle richieste, ma ora questa situazione controversa ha gettato un'ombra sulle relazioni. I tifosi sui social media si sono scatenati, sospettando che il giocatore stia cercando di lasciare il club. Lo rivela Gazzetta.Mentre aspettiamo di vedere quali sviluppi si verificheranno sul mercato di gennaio - con il contratto di Osimhen in scadenza tra poco più di un anno, c'è il rischio che la sua valutazione possa diminuire - l'attenzione si sposta sul campo di gioco. Osimhen ha dimostrato di essere determinato a vincere sempre. Sarà interessante vedere come i tifosi reagiranno stasera durante la partita tra Napoli e Udinese. Tuttavia, a volte, un gol può mettere in secondo piano tutte le controversie.