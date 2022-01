Ancora un problema per il Napoli, in una stagione disgraziata da questo punto di vista. Quando Spalletti sta per ritrovare dei giocatori dopo un periodo passato in infermeria, infatti, accade troppo spesso che si fermi qualcun altro. L'ultimo dell'elenco è Ospina: il portiere colombiano nel primo tempo ha accusato qualche problema e ha iniziato a zoppicare. Ha stretto i denti, ma Spalletti è stato costretto a sostituirlo con il rientrante Meret (guarito ieri dal Covid). Da valutare nelle prossime ore le condizioni del portiere più utilizzato, sin qui, dal tecnico azzurro..